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В Празі відбувся проросійський мітинг: поліція затримала 18 людей

Фото: в Празі вкотре відбувся проросійський мітинг (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Празі 11 березня вкотре відбувся проросійський антиурядовий мітинг, на якому "активісти" вимагали відставки прем’єр-міністра Петра Фіали і намагались зірвати український прапор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сeska Televize.

Протестуючі виражали незадоволеність високим рівнем інфляції, а також вимагали припинити підтримку України. Організатором виступила позапарламентська партія PRO (Právo Respekt Odbornost - "Право Повага Експертиза"). Її голова Йіндржих Райхл заявив, що країні потрібен уряд "який буде в першу чергу турбуватись про чеських громадян".

Після закінчення акції деякі протестуючі направились до Національного музею і намагались потрапити туди, щоб зірвати український прапор. Поліція завадила цьому і затримала 18 людей. Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан засудив агресивні дії протестуючих.

Нагадаємо, що це не перша проросійськ акція в Празі. Наприклад, в вересні 2022 року на вулиці міста вийшли 70 тисяч людей - вони теж вимагали припинення допомоги Україні.

Аналогічна акція відбулась і в жовтні того ж року. Вони, як і минулий раз, вимагали від влади продовжити співпрацю з Росією.

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