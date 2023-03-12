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В Праге прошел пророссийский митинг: полиция задержала 18 человек

Фото: в Праге в очередной раз прошел пророссийский митинг (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Праге 11 марта прошел пророссийский антиправительственный митинг, на котором "активисты" требовали отставки премьер-министра Петра Фиалы и пытались сорвать украинский флаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сеска Televize .

Протестующие выражали недовольство высоким уровнем инфляции, а также потребовали прекратить поддержку Украины. Организатором выступила внепарламентская партия PRO (Právo Respekt Odbornost – "Право Уважение Экспертиза"). Ее глава Йиндржих Райхл заявил, что стране нужно правительство "которое будет в первую очередь заботиться о чешских гражданах".

После окончания акции некоторые протестующие направились в Национальный музей и пытались попасть туда, чтобы сорвать украинский флаг. Полиция помешала этому и задержала 18 человек. Министр внутренних дел Вит Ракушан осудил агрессивные действия протестующих.

Напомним, что это не первая пророссийская акция в Праге. К примеру, в сентябре 2022 года на улицы города вышли 70 тысяч человек -они тоже требовали прекращения помощи Украине.

Аналогичная акция прошла и в октябре того же года. Они, как и в прошлый раз, потребовали от власти продолжить сотрудничество с Россией.

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