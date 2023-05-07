В Празі відбулась чергова проросійська акція: вимагали "виходу з ЄС та НАТО"

В чеській Празі декілька сотень людей вийшли на проросійський протест з вимогами вийти з ЄС та НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky .

Крім цього, "активісти" виступали прот чинного уряду Чехії та підтримки України. Організатором акції за назвою "Ненасильницька революція - Чеська Республіка на першому місці" став Ладислав Врабель, який вже отримував умовне покарання за поширення заяв про нібито наміри Чехії застосувати ядерну зброю проти Росії.

Зазначається, що деякі протестувальники тримали в руках плакати з написами "Геть з НАТО" та "Ми хочемо повернути дешеву енергію".

Десятки незгодних з ними людей вийшли на сходи під Національним музеєм, щоб показати свою підтримку України.