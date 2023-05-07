В Празі відбулась чергова проросійська акція: вимагали "виходу з ЄС та НАТО"

В чеській Празі декілька сотень людей вийшли на проросійський протест з вимогами вийти з ЄС та НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky.
Крім цього, "активісти" виступали прот чинного уряду Чехії та підтримки України. Організатором акції за назвою "Ненасильницька революція - Чеська Республіка на першому місці" став Ладислав Врабель, який вже отримував умовне покарання за поширення заяв про нібито наміри Чехії застосувати ядерну зброю проти Росії.
Зазначається, що деякі протестувальники тримали в руках плакати з написами "Геть з НАТО" та "Ми хочемо повернути дешеву енергію".
Десятки незгодних з ними людей вийшли на сходи під Національним музеєм, щоб показати свою підтримку України.
Нагадаємо, що це не перша проросійськ акція в Празі. Наприклад, в вересні 2022 року на вулиці міста вийшли 70 тисяч людей - вони теж вимагали припинення допомоги Україні.
Аналогічна акція відбулась і в жовтні того ж року. Вони, як і минулий раз, вимагали від влади продовжити співпрацю з Росією.
11 березня відбувся ще один проросійський антиурядовий мітинг в Празі, на якому "активісти" вимагали відставки прем’єр-міністра Петра Фіали і намагались зірвати український прапор.
Зазначимо, що в акціях бере участь все менше людей.
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