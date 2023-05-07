В Праге прошла очередная пророссийская акция: требовали "выхода из ЕС и НАТО"

В чешской Праге несколько сот человек вышли на пророссийский протест с требованиями выйти из ЕС и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky .

Кроме этого, "активисты" выступали против действующего правительства Чехии и поддержки Украины. Организатором акции под названием "Ненасильственная революция - Чешская Республика на первом месте" стал Ладислав Врабель, уже получавший условное наказание за распространение заявлений о якобы намерениях Чехии применить ядерное оружие против России.

Отмечается, что некоторые протестующие держали в руках плакаты с надписями "Долой из НАТО" и "Мы хотим вернуть дешевую энергию".

Десятки несогласных людей вышли на лестницу под Национальным музеем, чтобы показать свою поддержку Украины.