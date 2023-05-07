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В Праге прошла очередная пророссийская акция: требовали "выхода из ЕС и НАТО"

Фото: в Праге в очередной раз прошел пророссийский митинг (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В чешской Праге несколько сот человек вышли на пророссийский протест с требованиями выйти из ЕС и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.

Кроме этого, "активисты" выступали против действующего правительства Чехии и поддержки Украины. Организатором акции под названием "Ненасильственная революция - Чешская Республика на первом месте" стал Ладислав Врабель, уже получавший условное наказание за распространение заявлений о якобы намерениях Чехии применить ядерное оружие против России.

Отмечается, что некоторые протестующие держали в руках плакаты с надписями "Долой из НАТО" и "Мы хотим вернуть дешевую энергию".

Десятки несогласных людей вышли на лестницу под Национальным музеем, чтобы показать свою поддержку Украины.

Напомним, что это не первая пророссийская акция в Праге. К примеру, в сентябре 2022 года на улицы города вышли 70 тысяч человек - они тоже требовали прекращения помощи Украине.

Аналогичная акция прошла и в октябре того же года. Они, как и в прошлый раз, требовали от власти продолжить сотрудничество с Россией.

11 мартасостоялся еще один пророссийский антиправительственный митинг в Праге, на котором активисты требовали отставки премьер-министра Петра Фиалы и пытались сорвать украинский флаг.

Отметим, что в акциях участвует все меньшее количество людей.

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Чехия