В чешской Праге несколько сот человек вышли на пророссийский протест с требованиями выйти из ЕС и НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.
Кроме этого, "активисты" выступали против действующего правительства Чехии и поддержки Украины. Организатором акции под названием "Ненасильственная революция - Чешская Республика на первом месте" стал Ладислав Врабель, уже получавший условное наказание за распространение заявлений о якобы намерениях Чехии применить ядерное оружие против России.
Отмечается, что некоторые протестующие держали в руках плакаты с надписями "Долой из НАТО" и "Мы хотим вернуть дешевую энергию".
Десятки несогласных людей вышли на лестницу под Национальным музеем, чтобы показать свою поддержку Украины.
Напомним, что это не первая пророссийская акция в Праге. К примеру, в сентябре 2022 года на улицы города вышли 70 тысяч человек - они тоже требовали прекращения помощи Украине.
Аналогичная акция прошла и в октябре того же года. Они, как и в прошлый раз, требовали от власти продолжить сотрудничество с Россией.
11 мартасостоялся еще один пророссийский антиправительственный митинг в Праге, на котором активисты требовали отставки премьер-министра Петра Фиалы и пытались сорвать украинский флаг.
Отметим, что в акциях участвует все меньшее количество людей.
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