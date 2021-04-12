Празднуя День космонавтики российский наемник на Донбассе выстрелил себе в голову

Празднуя День космонавтики 12 апреля российский наемник на Донбассе нарушил правила безопасности обращения с оружием и случайно выстрелил себе в голову. Командование боевиков пытается обвинить в произошедшем украинскую сторону.
Об этом сообщил пресс-центр оперативно-тактической группировки "Север" в Facebook.
Отмечается, что возле временно неподконтрольного Украине населенного пункта Золотое-5 российский наемник случайно выстрелил себе в голову в результате неосторожного обращения с огнестрельным оружием. Командование российско-оккупационных войск, скрывая низкий уровень воинской дисциплины и системное игнорирование мер безопасности при обращении с оружием своими "воинами", пытается обвинить Вооруженные силы Украины в уменьшении количества личного состава в рядах российских наемников.
"Части и подразделения оперативно-тактической группировки "Север" продолжают соблюдать режим прекращения огня и сдерживать агрессора", - подчеркнули в пресс-центре.
Напомним, 12 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов позиций украинских войск один военный погиб.
Отметим, днем ранее боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинских военных обстреливали из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
Отметим, Офис президента Украины Владимира Зеленского запросил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить эскалацию на Донбассе. Но ответа с российской стороны пока не было. В Кремле заявили, что за последние дни от российской стороны на переговоры с президентом РФ не было.