RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Святкуючи День космонавтики російський найманець на Донбасі вистрілив собі в голову

Автор: РБК-Україна

Святкуючи День космонавтики, 12 квітня, російський найманець на Донбасі порушив правила безпеки поводження зі зброєю і випадково вистрілив собі в голову. Командування бойовиків намагається звинуватити в події українську сторону.

Про це повідомив прес-центр оперативно-тактичного угруповання "Північ" в Facebook.

Відзначається, що біля тимчасово непідконтрольного Україні населеного пункту Золоте-5 російський найманець випадково вистрілив собі в голову в результаті необережного поводження з вогнепальною зброєю. Командування російсько-окупаційних військ, приховуючи низький рівень військової дисципліни та системне ігнорування заходів безпеки при поводженні зі зброєю своїми "воїнами", намагається звинуватити Збройні сили України в зменшенні кількості особового складу в рядах російських найманців.

"Частини та підрозділи оперативно-тактичного угруповання" Північ "продовжують дотримуватися режиму припинення вогню і стримувати агресора", - підкреслили в прес-центрі.

Нагадаємо, 12 квітня, збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів позицій українських військ один військовий загинув.

Відзначимо, днем ​​раніше бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Українських військових обстрілювали з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї.

Відзначимо, Офіс президента України Володимира Зеленського запросив переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити ескалацію на Донбасі. Але відповіді з російської сторони поки не було. У Кремлі заявили, що за останні дні від російської сторони на переговори з президентом РФ не було.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Донбасбойовики
Читайте також
Байден має зробити більше і допомогти завершити війну на Донбасі, - Зеленський
Стало відомо ім'я військового, який загинув сьогодні на Донбасі
Ситуація на Донбасі: названі терміни закінчення перекидання військ РФ до кордону України
Прогноз погоди