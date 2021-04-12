Святкуючи День космонавтики російський найманець на Донбасі вистрілив собі в голову

Святкуючи День космонавтики, 12 квітня, російський найманець на Донбасі порушив правила безпеки поводження зі зброєю і випадково вистрілив собі в голову. Командування бойовиків намагається звинуватити в події українську сторону.

Про це повідомив прес-центр оперативно-тактичного угруповання "Північ" в Facebook.

Відзначається, що біля тимчасово непідконтрольного Україні населеного пункту Золоте-5 російський найманець випадково вистрілив собі в голову в результаті необережного поводження з вогнепальною зброєю. Командування російсько-окупаційних військ, приховуючи низький рівень військової дисципліни та системне ігнорування заходів безпеки при поводженні зі зброєю своїми "воїнами", намагається звинуватити Збройні сили України в зменшенні кількості особового складу в рядах російських найманців.

"Частини та підрозділи оперативно-тактичного угруповання" Північ "продовжують дотримуватися режиму припинення вогню і стримувати агресора", - підкреслили в прес-центрі.