Боевики семь раз обстреляли позиции ООС на Донбассе

В понедельник, 12 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов позиций украинских войск один военный погиб.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

С утра 12 апреля со стороны от вооруженных сил РФ зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, в том числе 7 обстрелов позиций украинских защитников и 2 дистанционные установки мин ПОМ-2 (противопехотная осколочная мина). Огонь боевиками велся из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Позиции украинских военных подверглись обстрелам в районе населенных пунктов Шумы, Пески, Зайцево и Пивденне. В результате огня со стороны боевиков погиб один военнослужащий. Командование выразило соболезнования родным и близким погибшего защитника.