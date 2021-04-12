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Боевики семь раз обстреляли позиции ООС на Донбассе

Новина українською → Донбасс, Понедельник 12 апреля 2021 18:17
Боевики семь раз обстреляли позиции ООС на Донбассе Фото: Ситуация на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 12 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов позиций украинских войск один военный погиб.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

С утра 12 апреля со стороны от вооруженных сил РФ зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, в том числе 7 обстрелов позиций украинских защитников и 2 дистанционные установки мин ПОМ-2 (противопехотная осколочная мина). Огонь боевиками велся из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Позиции украинских военных подверглись обстрелам в районе населенных пунктов Шумы, Пески, Зайцево и Пивденне. В результате огня со стороны боевиков погиб один военнослужащий. Командование выразило соболезнования родным и близким погибшего защитника.

Напомним, 11 апреля боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинских военных обстреливали из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Отметим, Офис президента Украины Владимира Зеленского запросил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить эскалацию на Донбассе. Но ответа с российской стороны пока не было.

После того в Кремле заявили, что за последние дни запросов от президента Владимира Зеленского на переговоры с президентом РФ не было.

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