Праздничная демонстрация в Берлине переросла в беспорядки

В Берлине традиционная демонстрация в субботу, 1 мая, на которую вышли тысячи жителей города, была прервана поздним вечером из-за масштабных столкновений с полицией. Агрессивно настроенные участники закидали правоохранителей камнями и бутылками.
Об этом сообщает DW.
По плану организаторов мероприятия под названием "Революционная первомайская демонстрация", его участники должны были пройти маршем из района Нойкёлльн в соседний район Кройцберг.
Однако на полпути, в районе улицы Зонненаллее, участники шествия начали закидывать следивших за порядком полицейских бутылками и камнями.
Кроме того, вандалы выволокли на проезжую часть контейнеры с мусором и подожгли их. Силовики применили против хулиганов перечный газ и провели более сотни задержаний.
По данным полиции, в демонстрации приняли участие около восьми тысяч человек. Некоторые наблюдатели, однако, назвали акцию нынешнего года "самой масштабной первомайской демонстрацией последних лет".
Ее участники в основном выступали с лозунгами против расизма, капитализма и завышенных цен на рынке аренды жилья.
Напомним, 1 апреля в Брюсселе несколько сотен полицейских разогнали двухтысячную толпу, которая пришла на фейковый концерт в парке Bois de la Cambre. Некоторые люди из толпы бросали в полицейских петарды и бутылки.