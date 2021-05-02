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Святкова демонстрація в Берліні переросла в заворушення

Автор: Артур Родивилов

У Берліні традиційна демонстрація в суботу, 1 травня, на яку вийшли тисячі жителів міста, була перервана пізно ввечері через масштабних сутичок з поліцією. Агресивно налаштовані учасники закидали правоохоронців камінням і пляшками.

Про це повідомляє DW.

За планом організаторів заходу під назвою "революційна першотравнева демонстрація", його учасники повинні були пройти маршем з району Нойкелльн в сусідній район Кройцберг.

Однак на півдорозі, в районі вулиці Зонненаллее, учасники ходи почали закидати поліцейських пляшками і камінням, що стежили за порядком.

Крім того, вандали виволокли на проїжджу частину контейнери зі сміттям і підпалили їх. Силовики застосували проти хуліганів перцевий газ і провели більше сотні затримань.

За даними поліції, в демонстрації взяли участь близько восьми тисяч осіб. Деякі спостерігачі, однак, назвали акцію нинішнього року"наймасштабнішою Першотравневою демонстрацією останніх років".

Її учасники в основному виступали з гаслами проти расизму, капіталізму і завищених цін на ринку оренди житла.

Нагадаємо, 1 квітня в Брюсселі кілька сотень поліцейських розігнали двотисячний натовп, яка прийшла на фейковий концерт у парку Bois de la Cambre. Деякі люди з натовпу кидали в поліцейських петарди і пляшки.

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