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Концерта не будет: в Брюсселе первоапрельская шутка привела к беспорядкам

Новина українською → Брюссель, Четверг 01 апреля 2021 23:36
Концерта не будет: в Брюсселе первоапрельская шутка привела к беспорядкам Фото: Буа де ля Камбр (brusselstimes)
Автор: Артур Родивилов

Несколько сотен полицейских приняли участие в разгоне тысяч человек, которые в нарушение коронавирусных ограничений пришли на концерт в парке Bois de la Cambre. Музыкальный фестиваль на самом деле оказался фейковым.

Об этом сообщает RTBF.

Полиция объявила о своем повышенном присутствии в одном из крупнейших парков бельгийской столицы 1 и 2 апреля после анонимного объявления через Facebook о фестивале, названном авторами анонса "La Boum" и якобы организованном всемирно известными ди-джеями. В мероприятии согласились принять участие 18 тысяч человек, более 50 тысяч проявили заинтересованность.

"Будьте осторожны, полиция очистит территорию, все люди будут оштрафованы" - такие объявления звучали в парке вскоре после 17.00. В это время толпа на поляне становилась все более компактной, наперекор санитарным мерам физического дистанцирования и ношения масок.

Полицейские, как пешком, так и верхом на лошадях, пытались разогнать толпу, однако сотни людей все еще остаются в парке. Некоторые из них бросали в полицейских петарды и бутылки, толпа скандировала "Свобода" и оскорбления в адрес полиции.

Напомним, также беспорядками закончилась акция протеста против карантина в немецком городе Дрезден. В результате столкновений пострадали 12 правоохранителей.

Также РБК-Украина писало, что на выходных тысячи человек вышли на протест против карантина в Австрии.

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