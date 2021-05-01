В Брюсселе водометами и газом разогнали вечеринку против локдауна
В парке Брюсселя сегодня, 1 мая, противники локдауну устроили вечеринку с целью нарушения карантинных ограничений. Силовики разогнали нарушителей карантина водометами и слезоточивым газом.
Об этом сообщило агентство Reuters.
Толпа, собравшаяся в парке Брюсселя, ответила на призыв в Facebook об организации несанкционированной вечеринки-протеста против карантина. Это произошло через месяц после того, как полиция разогнала двухтысячную вечеринку, устроенную в качестве "первоапрельской шутки".
Après la charge du cordon policier, les forces de l'ordre lance les autopompes. #laboum2 #boisdelacambre #bruxelles pic.twitter.com/EoMXKzHBYj— France TV Bruxelles (@F2Bruxelles) May 1, 2021
Акция началась мирно. Участники скандировали "Свобода!". Однако полиция заявила, что участники нарушают ограничения, поэтому она должна вмешаться. Многие участники акции не имели защитной маски, которая является обязательным требованием во время пребывания в людном месте.
Чтобы разогнать участников вечеринки, силовики применили водометы и слезоточивый газ. Однако, даже несмотря на это, в брюссельском парке осталось еще несколько сотен людей.
Фото: брюссельская полиция разгоняет вечеринку против карантина (фото twitter.com/TRTWorldNow и twitter.com/adamparsons)
Напомним, 1 апреля в Брюсселе несколько сотен полицейских разогнали двухтысячную толпу, которая пришла на фейковый концерт в парке Bois de la Cambre. Некоторые люди из толпы бросали в полицейских петарды и бутылки.