Прайс-кепи в Україні мають відповідати європейському рівню, - ЕВА

Встановлення граничних цін на електроенергію на європейському рівні має бути серед першочергових ініціатив. Їх варто тримати у фокусі нової команди Міненерго.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Європейської бізнес асоціації (ЕВА).

В асоціації наголосили, що енергетичний сектор відіграє ключову роль у забезпеченні економічної стабільності, енергетичної безпеки та інтеграції України до єдиного європейського ринку.

"Встановлення прайс-кепів на ринку електроенергії на рівні з європейськими - одна з ключових пропозицій, яку бізнес вважає критично важливою для подальшої інтеграції енергоринку до європейського", - наголошують в організації.

В Асоціації також наголосили на важливості подолання боргів на ринку, спрощення дозвільних процедур у сферах будівництва й екології, збереження і розширенні податкових стимулів для імпорту енергетичного обладнання, розвитку внутрішнього ринку гарантій походження електроенергії, відстрочення запровадження вуглецевого податку CBAM, а також захисту та відновлення енергетичної інфраструктури.

"Зазначені пропозиції є результатом ґрунтовного аналізу поточних викликів, з якими стикається бізнес. Вони мають на меті підтримати формування збалансованої, прозорої та інвестиційно привабливої моделі функціонування енергетичного сектору в Україні", - підкреслили в ЕВА.

