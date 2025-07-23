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Прайс-кепи в Україні мають відповідати європейському рівню, - ЕВА

Україна, Середа 23 липня 2025 19:00
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Прайс-кепи в Україні мають відповідати європейському рівню, - ЕВА Фото: в ЕВА заявили, що прайс-кепи в Україні мають відповідати європейському рівню (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Встановлення граничних цін на електроенергію на європейському рівні має бути серед першочергових ініціатив. Їх варто тримати у фокусі нової команди Міненерго.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Європейської бізнес асоціації (ЕВА).

В асоціації наголосили, що енергетичний сектор відіграє ключову роль у забезпеченні економічної стабільності, енергетичної безпеки та інтеграції України до єдиного європейського ринку.

"Встановлення прайс-кепів на ринку електроенергії на рівні з європейськими - одна з ключових пропозицій, яку бізнес вважає критично важливою для подальшої інтеграції енергоринку до європейського", - наголошують в організації.

В Асоціації також наголосили на важливості подолання боргів на ринку, спрощення дозвільних процедур у сферах будівництва й екології, збереження і розширенні податкових стимулів для імпорту енергетичного обладнання, розвитку внутрішнього ринку гарантій походження електроенергії, відстрочення запровадження вуглецевого податку CBAM, а також захисту та відновлення енергетичної інфраструктури.

"Зазначені пропозиції є результатом ґрунтовного аналізу поточних викликів, з якими стикається бізнес. Вони мають на меті підтримати формування збалансованої, прозорої та інвестиційно привабливої моделі функціонування енергетичного сектору в Україні", - підкреслили в ЕВА.

Нагадаємо, на засіданні 4 грудня 2024 року Нацкомісія почала процедуру перегляду граничних цін на енергоринку, але остаточного рішення тоді не ухвалили.

Як повідомлялось, раніше доктор економічних наук, експерт з енергетики Андріан Прокіп назвав перегляд прайс-кепів неминучим кроком у нинішніх умовах.

На його думку, зміна цінових обмежень - перш за все питання енергетичної безпеки, а не тарифної політики.

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