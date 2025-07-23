Прайс-кэпы в Украине должны соответствовать европейскому уровню, - ЕВА

Установление предельных цен на электроэнергию на европейском уровне должно быть среди первоочередных инициатив. Их следует держать в фокусе новой команды Минэнерго.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Европейской бизнес ассоциации (ЕВА).

В ассоциации отметили, что энергетический сектор играет ключевую роль в обеспечении экономической стабильности, энергетической безопасности и интеграции Украины в единый европейский рынок.

"Установление прайс-кепов на рынке электроэнергии на уровне с европейскими - одно из ключевых предложений, которое бизнес считает критически важным для дальнейшей интеграции энергорынка в европейский", - отмечают в организации.

В Ассоциации также отметили важность преодоления долгов на рынке, упрощения разрешительных процедур в сферах строительства и экологии, сохранения и расширения налоговых стимулов для импорта энергетического оборудования, развития внутреннего рынка гарантий происхождения электроэнергии, отсрочки введения углеродного налога CBAM, а также защиты и восстановления энергетической инфраструктуры.

"Указанные предложения являются результатом основательного анализа текущих вызовов, с которыми сталкивается бизнес. Они имеют целью поддержать формирование сбалансированной, прозрачной и инвестиционно привлекательной модели функционирования энергетического сектора в Украине", - подчеркнули в ЕВА.