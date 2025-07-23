Регулятор робить правильні кроки: перегляд прайс-кепів у пікові години неминучий, - експерт

Регулятор готується переглянути граничні ціни (прайс-кепи) на ринку електроенергії в години вечірнього піку - з 17:00 до 23:00. Цей крок назрів давно і є неминучим у нинішніх умовах.

Про це заявив експерт з енергетики "Українського інституту майбутнього" Адріан Прокіп, пише РБК-Україна з посиланням на його коментар .

За його словами, українська енергосистема й досі не відновлена повністю після масованих російських атак, а тому залишається чутливою до будь-яких коливань у балансі потужностей.

У вечірні години попит зростає, натомість частина атомної генерації перебуває у ремонтах, щоб підготуватись до зими. Це ще більше загострює дефіцит і робить імпорт електроенергії критично важливим.

"За останні два тижні ми спостерігаємо помітне зростання імпорту електроенергії в години вечірнього піку", - наголошує Прокіп.

При цьому експерт зазначає, що залишаються ризики: якщо ціни в ЄС зростуть, імпорт може стати економічно недосяжним, і тоді на українських споживачів чекатимуть або аварійна допомога ззовні, або графіки відключень. Саме тому перегляд прайс-кепів у пікові години - логічний і виважений крок.

Також експерт наголошує на зобов’язаннях України щодо інтеграції з ринками ЄС.

"Цього вимагає повноцінний маркет каплінг, який мав би відбутись до 2027 року", - пояснює Прокіп.

Він очікує, що перегляд прайс-кепів спричинить публічні дискусії та політичні спекуляції.

Але, за словами Прокіпа, говорити про автоматичне і пропорційне зростання цін на електроенергію - маніпуляція.

"Підвищення прайс-кепів не потягне за собою таке ж зростання ціни - погодинні ціни зрідка сягали цінової стелі в останні тижні", - додав він.

На думку експерта, перегляд обмежень - це перш за все питання енергетичної безпеки, а не тарифної політики.

"Тож перегляд прайс-кепів передусім посилює надійність електропостачання в умовах дефіциту потужностей, і аж ніяк не означає сталого зростання ринкових цін", - підкреслив Прокіп.