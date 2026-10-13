Прайс-кепи пропонують підняти до 18 тисяч гривень: у ВЕА пояснили причини

Чому прайс-кепи пропонують підвищити

У ВЕА наголошують, що чинна цінова "стеля" вже впливає на роботу балансуючого ринку. У першій декаді вересня ціна балансуючої електроенергії у значній кількості годин доходила до максимально дозволених 17 000 грн/МВт·год.



"У години дефіциту необхідно мати можливість залучати теплову, газову, гідрогенерацію, системи накопичення та інші маневрові потужності без ситуації, коли регуляторна цінова межа робить їхню роботу економічно недоцільною", - зазначається у зверненні.



Окремо в Асамблеї звертають увагу на газопоршневі, газотурбінні та когенераційні установки. Їхня собівартість значною мірою залежить від ціни газу, тому занизькі прайс-кепи можуть одночасно обмежувати роботу такої генерації та стримувати появу нових розподілених потужностей.



"Ураховуючи зазначене, ВЕА пропонує НКРЕКП встановити максимальний рівень граничних цін на організованих сегментах ринку електричної енергії на рівні 18 000 грн/МВт·год", - йдеться у листі.

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У ВЕА вважають, що такий рівень дасть більше можливостей для роботи газової та іншої маневрової генерації, залучення додаткових потужностей і зменшить ризик того, що прайс-кеп стане штучним бар'єром для ресурсу, доступного енергосистемі.

Як відомо, НКРЕКП 24 вересня схвалила проєкт постанови, яким пропонується встановити максимальну граничну ціну на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку на рівні 15 000 грн/МВт·год, а на балансуючому ринку - 17 000 грн/МВт·год.