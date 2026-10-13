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Прайс-кепы предлагают поднять до 18 тысяч гривен: в ВЭА объяснили причины

12:43 13.10.2026 Вт
2 мин
aimg Сергей Новиков
Повышение прайс-кепов увеличит импорт электроэнергии (фото: GettyImages)

Максимальные прайс-кепы на рынке электроэнергии следует установить на уровне 18 000 грн/МВт·ч, чтобы ценовые ограничения не мешали привлекать маневровую генерацию и импорт в часы дефицита.

Как пишет РБК-Украина, об этом говорится в обращении Всеукраинской энергетической ассамблеи (ВЭА) к НКРЭКУ.

Почему прайс-кепы предлагают повысить

В ВЭА подчеркивают, что действующий ценовой "потолок" уже влияет на работу балансирующего рынка. В первой декаде сентября цена балансирующей электроэнергии в значительном количестве часов доходила до максимально разрешенных 17 000 грн/мВт·ч.

"В часы дефицита необходимо иметь возможность привлекать тепловую, газовую, гидрогенерацию, системы накопления и другие маневровые мощности без ситуации, когда регуляторный ценовой предел делает их работу экономически нецелесообразной", - отмечается в обращении.

Отдельно в Ассамблее обращают внимание на газопоршневые, газотурбинные и когенерационные установки. Их себестоимость в значительной степени зависит от цены на газ, поэтому слишком низкие прайс-кепы могут одновременно ограничивать работу такой генерации и сдерживать появление новых распределенных мощностей.

"Учитывая указанное, ВЭА предлагает НКРЭКУ установить максимальный уровень предельных цен на организованных сегментах рынка электрической энергии на уровне 18 000 грн/МВтч", - говорится в письме.

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В ВЭА считают, что такой уровень даст больше возможностей для работы газовой и другой маневровой генерации, привлечения дополнительных мощностей и снизит риск того, что прайс-кеп станет искусственным барьером для ресурса, доступного энергосистеме.

Как известно, НКРЭКУ 24 сентября одобрила проект постановления, которым предлагается установить максимальную предельную цену на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке на уровне 15 000 грн/МВт·ч, а на балансирующем рынке - 17 000 грн/МВт·ч.

Напомним, экс-председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что из-за низких граничных цен Украина может недополучать импорт электроэнергии из Европы даже при наличии технической возможности его завести.

По его словам, прошлой зимой уже была ситуация, когда европейская цена была выше искусственно сдерживаемой украинской, из-за чего импорт не поступал в необходимом объеме.

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