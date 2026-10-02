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Бізнес закликає переглянути прайс-кепи на електроенергію: чому це важливо напередодні зими

18:15 02.10.2026 Пт
2 хв
aimg Юлія Бойко
Бізнес закликає переглянути прайс-кепи на електроенергію: чому це важливо напередодні зими Чому прайс-кепи потрібно підвищити перед зимою (фото: GettyImages)
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Європейська Бізнес Асоціація закликала НКРЕКП переглянути максимальні ціни (прайс-кепи) на ринку електроенергії та встановити їх на економічно обґрунтованому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення EBA.

В Асоціації вважають, що чинна цінова "стеля" має дозволяти залучати імпорт та маневрову генерацію саме тоді, коли в енергосистемі виникає дефіцит.

На що впливають прайс-кепи

На думку представників бізнес-спільноти, проблема виникає, коли українська межа стає нижчою за реальну вартість електроенергії або її виробництва.

"Якщо ціна електроенергії на суміжних європейських ринках перевищує встановлену в Україні граничну ціну, комерційний імпорт може стати економічно недоцільним", - наголосили в ЄБА.

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За оцінкою Асоціації, прайс-кепи також безпосередньо впливають на економіку газопоршневих, газотурбінних і когенераційних установок. Саме така генерація здатна швидко збільшувати виробництво у години високого попиту, однак для її розвитку потрібні ринкові умови, за яких робота в дефіцитні години залишається економічно доцільною.

"Проте для залучення приватних інвестицій у проєкти маневрової та розподіленої генерації необхідно, щоб ринкова модель дозволяла генерації економічно доцільно працювати саме в години дефіциту", - зазначили в Асоціації.

У ЄБА також вказують, що підхід до прайс-кепів має поступово наближатися до європейської моделі, щоб не створювати бар'єрів для імпорту, нової генерації та майбутнього market coupling.

Раніше керівник енергетичних програм громадської організації "Український інститут майбутнього" Андріан Прокіп зазначав, що цінові обмеження на ринку електроенергії варто підвищити щонайменше на 25% на всіх сегментах ринку, оскільки за останні місяці ситуація на енергоринках суттєво змінилася.

Нагадаємо, в ExPro Consulting розповіли, що українські компанії готуються до високих обсягів імпорту електроенергії взимку, однак чинні прайс-кепи все ще можуть стати обмеженням.

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