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Експерт оцінив вплив низьких прайс-кепів на імпорт електроенергії в Україну

16:16 11.10.2026 Нд
2 хв
aimg Олександр Мороз
Експерт оцінив вплив низьких прайс-кепів на імпорт електроенергії в Україну Володимир Кудрицький (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
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Україна може технічно імпортувати близько 2 ГВт електроенергії з Європи, однак цей ресурс не буде використаний повною мірою, якщо правила та цінові обмеження українського ринку залишатимуться несумісними з європейськими.

Як пише РБК-Україна, про це заявив Володимир Кудрицький, голова правління "Укренерго" у 2020–2024 роках.

За його словами, технічна спроможність перетинів сама по собі не гарантує імпорт. Якщо електроенергія в Європі коштує дорожче, ніж дозволяють продати її в Україні, комерційно заводити такий ресурс стає невигідно.

"Але ці 2000 МВт ніколи не зайдуть в українську енергосистему, якщо на українському ринку правила, за якими він функціонує, будуть невідповідні європейським", — зазначив Кудрицький.

Він нагадав, що така ситуація вже виникала минулої зими: попри дефіцит електроенергії та відключення, імпорт не заходив через різницю між українською та європейською ринковою ціною.

"У нас в минулу зиму була ситуація, коли ми всі сиділи в відключеннях, ціна на українському ринку оптово стримувалася штучно, а ціна на європейському була вища і імпорт просто не йшов і це ще одна проблема", — заявив Кудрицький.

Як повідомлялось, учасники енергоринку та галузеві експерти пропонували підвищити максимальні прайс-кепи щонайменше на 20%, щоб цінові обмеження не стримували імпорт електроенергії та роботу маневрової генерації у періоди дефіциту.

Зокрема, раніше в Українському національному комітеті Міжнародної Торгової Палати заявили, що занизький рівень прайс-кепів може обмежувати одразу два критично важливі для енергосистеми ресурси - імпорт електроенергії з ЄС та роботу газової маневрової генерації.

Нагадаємо, Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України також закликала Регулятор підвищити прайс-кепи напередодні опалювального сезону.

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