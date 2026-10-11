Експерт оцінив вплив низьких прайс-кепів на імпорт електроенергії в Україну

Україна може технічно імпортувати близько 2 ГВт електроенергії з Європи, однак цей ресурс не буде використаний повною мірою, якщо правила та цінові обмеження українського ринку залишатимуться несумісними з європейськими.

Як пише РБК-Україна , про це заявив Володимир Кудрицький, голова правління "Укренерго" у 2020–2024 роках.

За його словами, технічна спроможність перетинів сама по собі не гарантує імпорт. Якщо електроенергія в Європі коштує дорожче, ніж дозволяють продати її в Україні, комерційно заводити такий ресурс стає невигідно. "Але ці 2000 МВт ніколи не зайдуть в українську енергосистему, якщо на українському ринку правила, за якими він функціонує, будуть невідповідні європейським", — зазначив Кудрицький. Він нагадав, що така ситуація вже виникала минулої зими: попри дефіцит електроенергії та відключення, імпорт не заходив через різницю між українською та європейською ринковою ціною. "У нас в минулу зиму була ситуація, коли ми всі сиділи в відключеннях, ціна на українському ринку оптово стримувалася штучно, а ціна на європейському була вища і імпорт просто не йшов і це ще одна проблема", — заявив Кудрицький.

Як повідомлялось, учасники енергоринку та галузеві експерти пропонували підвищити максимальні прайс-кепи щонайменше на 20%, щоб цінові обмеження не стримували імпорт електроенергії та роботу маневрової генерації у періоди дефіциту.

Зокрема, раніше в Українському національному комітеті Міжнародної Торгової Палати заявили, що занизький рівень прайс-кепів може обмежувати одразу два критично важливі для енергосистеми ресурси - імпорт електроенергії з ЄС та роботу газової маневрової генерації.

Нагадаємо, Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України також закликала Регулятор підвищити прайс-кепи напередодні опалювального сезону.