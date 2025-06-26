Прайс-кепи мають бути скасовані для інтеграції України в європейський енергоринок, - експерт

Зокрема, однією з ключових умов, за її словами, є скасування граничних цін (прайс-кепів), які досі спотворюють конкуренцію та суперечать європейському законодавству.

"Україна хоче приєднатися до європейського ринку електроенергії у 2027 році. Це дуже амбітна мета. Це може відбутися швидко, але вимагає повної імплементації мережевих кодексів, а також пакету законів з інтеграції електроенергетики, який ще не прийнятий", - наголосила Ніс.

За її словами, зазначений пакет повинен бути ухвалений не пізніше третього кварталу 2025 року, а краще - раніше. Йдеться про ключові регуляторні норми, без яких функціонування ринку за європейськими стандартами неможливе. Одним із болючих питань залишається наявність прайс-кепів.

"В Україні досі діють граничні ціни, це один з перекосів. Вони мають бути скасовані, а вразливі споживачі повинні отримувати фінансову підтримку напряму, а не через ціну на електроенергію", - зазначила експертка.

Хоча минулого року верхні межі було частково переглянуто, цього недостатньо для повноцінного функціонування ринку, додала вона.

"Дійсно,верхня межа була змінена в травні минулого року, і помітні деякі покращення. Але таких покращень може бути більше", - підкреслила Ніс.