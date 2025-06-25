Прайс-кепи давно втратили сенс і мають бути скасовані, - експерт

Україна досі не позбулася тимчасових цінових обмежень в електроенергетиці, введених ще у 2019 році. Вони мають бути скасовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву партнерки юридичної компанії "Альтело" та голови правового комітету Української вітроенергетичної асоціації Ольги Савченко.

За її словами, ці обмеження запроваджувались як перехідне рішення до запровадження нового ринку електроенергії.

"Я згадаю, що дане обмеження вводилося при переході на нову модель ринку з 1 липня 2019 року... і це обмеження було тимчасове для того, аби створити нормальні адекватні умови для цього перехідного періоду", - зазначила вона.

Як вважає експерт, втім, по прайс-кепах не можна все списувати лише на воєнний стан. Адже обмеження діяли і в умовах мирного часу - майже три роки до повномасштабного вторгнення - та не переглядалися належним чином.

"Вони вже якраз стали зростати під час війни,коли стало очевидно, що ринок не виживе при тій лімітації ціни, яка була", - зауважила Савченко.

Вона наголосила, що постійна присутність прайс-кепів суперечить європейському законодавству.

"Ці заходи повинні бути обґрунтовані, вони повинні дуже виважено і з дуже необхідним обґрунтуванням обмежувати конкуренцію, обмежувати ринок і вони повинні закінчуватися. У нас цього немає", - підкреслила вона.

Також, за словами юристки, Energy Community неодноразово звертало увагу України на невиконання зобов’язань щодо демонтажу цінових обмежень.

"Постійно Energy Community… вказує на те, що добре, що ці прайс-кепи трошечки переглядаються і підвищуються, але їх не має бути, це справді порушення наших зобов’язань і це спотворення ринку", - зазначила Савченко.