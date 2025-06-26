Прайс-кэпы должны быть отменены для интеграции Украины в европейский энергорынок, - эксперт

В частности, одним из ключевых условий, по ее словам, является отмена предельных цен (прайс-кепов), которые до сих пор искажают конкуренцию и противоречат европейскому законодательству.

"Украина хочет присоединиться к европейскому рынку электроэнергии в 2027 году. Это очень амбициозная цель. Это может произойти быстро, но требует полной имплементации сетевых кодексов, а также пакета законов по интеграции электроэнергетики, который еще не принят", - подчеркнула Нис.

По ее словам, указанный пакет должен быть принят не позднее третьего квартала 2025 года, а лучше - раньше. Речь идет о ключевых регуляторных нормах, без которых функционирование рынка по европейским стандартам невозможно. Одним из болезненных вопросов остается наличие прайс-кепов.

"В Украине до сих пор действуют предельные цены, это один из перекосов. Они должны быть отменены, а уязвимые потребители должны получать финансовую поддержку напрямую, а не через цену на электроэнергию", - отметила эксперт.

Хотя в прошлом году верхние пределы были частично пересмотрены, этого недостаточно для полноценного функционирования рынка, добавила она.

"Действительно, верхний предел был изменен в мае прошлого года, и заметны некоторые улучшения. Но таких улучшений может быть больше", - подчеркнула Нис.