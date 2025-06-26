Прайс-кепи мають бути скасовані для інтеграції України в європейський енергоринок, - експерт
Щоб стати частиною спільного ринку електроенергії Європейського Союзу, Україні потрібно не просто технічно інтегруватися. А й докорінно змінити правила гри на ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівниці Green Deal Ukraїna та провідної енергетичної експертки ЄС Сюзанне Ніс.
Зокрема, однією з ключових умов, за її словами, є скасування граничних цін (прайс-кепів), які досі спотворюють конкуренцію та суперечать європейському законодавству.
"Україна хоче приєднатися до європейського ринку електроенергії у 2027 році. Це дуже амбітна мета. Це може відбутися швидко, але вимагає повної імплементації мережевих кодексів, а також пакету законів з інтеграції електроенергетики, який ще не прийнятий", - наголосила Ніс.
За її словами, зазначений пакет повинен бути ухвалений не пізніше третього кварталу 2025 року, а краще - раніше. Йдеться про ключові регуляторні норми, без яких функціонування ринку за європейськими стандартами неможливе. Одним із болючих питань залишається наявність прайс-кепів.
"В Україні досі діють граничні ціни, це один з перекосів. Вони мають бути скасовані, а вразливі споживачі повинні отримувати фінансову підтримку напряму, а не через ціну на електроенергію", - зазначила експертка.
Хоча минулого року верхні межі було частково переглянуто, цього недостатньо для повноцінного функціонування ринку, додала вона.
"Дійсно,верхня межа була змінена в травні минулого року, і помітні деякі покращення. Але таких покращень може бути більше", - підкреслила Ніс.
Що цьому передувало
Раніше Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова заявив, що діюча модель ціноутворення, зокрема наявність прайс-кепів, стримує розвиток комерційного імпорту з ЄС.
До того ж, за словами партнерки юридичної компанії "Альтело" та голови правового комітету Української вітроенергетичної асоціації Ольги Савченко, Україна досі не позбулася тимчасових цінових обмежень в електроенергетиці, введених ще у 2019 році. Вони мають бути скасовані.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.