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Прайс-кэпы должны быть отменены для интеграции Украины в европейский энергорынок, - эксперт

Четверг 26 июня 2025 18:59
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Прайс-кэпы должны быть отменены для интеграции Украины в европейский энергорынок, - эксперт Фото: эксперт Сюзанне Нис заявила, что прайс-кэпы должны быть отменены для интеграции Украины (greendealukraina.org)
Автор: Юлия Бойко

Чтобы стать частью общего рынка электроэнергии Европейского Союза, Украине нужно не просто технически интегрироваться. Но и в корне изменить правила игры на рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководительницы Green Deal Ukraїna и ведущего энергетического эксперта ЕС Сюзанне Нис.

В частности, одним из ключевых условий, по ее словам, является отмена предельных цен (прайс-кепов), которые до сих пор искажают конкуренцию и противоречат европейскому законодательству.

"Украина хочет присоединиться к европейскому рынку электроэнергии в 2027 году. Это очень амбициозная цель. Это может произойти быстро, но требует полной имплементации сетевых кодексов, а также пакета законов по интеграции электроэнергетики, который еще не принят", - подчеркнула Нис.

По ее словам, указанный пакет должен быть принят не позднее третьего квартала 2025 года, а лучше - раньше. Речь идет о ключевых регуляторных нормах, без которых функционирование рынка по европейским стандартам невозможно. Одним из болезненных вопросов остается наличие прайс-кепов.

"В Украине до сих пор действуют предельные цены, это один из перекосов. Они должны быть отменены, а уязвимые потребители должны получать финансовую поддержку напрямую, а не через цену на электроэнергию", - отметила эксперт.

Хотя в прошлом году верхние пределы были частично пересмотрены, этого недостаточно для полноценного функционирования рынка, добавила она.

"Действительно, верхний предел был изменен в мае прошлого года, и заметны некоторые улучшения. Но таких улучшений может быть больше", - подчеркнула Нис.

Что этому предшествовало

Ранее Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова заявил, что действующая модель ценообразования, в частности наличие прайс-кэпов, сдерживает развитие коммерческого импорта из ЕС.

К тому же, по словам партнера юридической компании "Альтело" и председателя правового комитета Украинской ветроэнергетической ассоциации Ольги Савченко, Украина до сих пор не избавилась от временных ценовых ограничений в электроэнергетике, введенных еще в 2019 году. Они должны быть отменены.

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