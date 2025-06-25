Прайс-кепи давно втратили сенс і мають бути скасовані, - експерт

За її словами, ці обмеження запроваджувались як перехідне рішення до запровадження нового ринку електроенергії.

"Я згадаю, що дане обмеження вводилося при переході на нову модель ринку з 1 липня 2019 року... і це обмеження було тимчасове для того, аби створити нормальні адекватні умови для цього перехідного періоду", - зазначила вона.

Як вважає експерт, втім, по прайс-кепах не можна все списувати лише на воєнний стан. Адже обмеження діяли і в умовах мирного часу - майже три роки до повномасштабного вторгнення - та не переглядалися належним чином.

"Вони вже якраз стали зростати під час війни,коли стало очевидно, що ринок не виживе при тій лімітації ціни, яка була", - зауважила Савченко.

Вона наголосила, що постійна присутність прайс-кепів суперечить європейському законодавству.

"Ці заходи повинні бути обґрунтовані, вони повинні дуже виважено і з дуже необхідним обґрунтуванням обмежувати конкуренцію, обмежувати ринок і вони повинні закінчуватися. У нас цього немає", - підкреслила вона.

Також, за словами юристки, Energy Community неодноразово звертало увагу України на невиконання зобов’язань щодо демонтажу цінових обмежень.

"Постійно Energy Community… вказує на те, що добре, що ці прайс-кепи трошечки переглядаються і підвищуються, але їх не має бути, це справді порушення наших зобов’язань і це спотворення ринку", - зазначила Савченко.