Прайс-кэпы давно потеряли смысл и должны быть отменены, - эксперт

По ее словам, эти ограничения вводились как переходное решение до введения нового рынка электроэнергии.

"Я вспомню, что данное ограничение вводилось при переходе на новую модель рынка с 1 июля 2019 года... и это ограничение было временное для того, чтобы создать нормальные адекватные условия для этого переходного периода", - отметила она.

Как считает эксперт, впрочем, по прайс-кепам нельзя все списывать только на военное положение. Ведь ограничения действовали и в условиях мирного времени - почти три года до полномасштабного вторжения - и не пересматривались должным образом.

"Они уже как раз стали расти во время войны, когда стало очевидно, что рынок не выживет при той лимитации цены, которая была", - отметила Савченко.

Она подчеркнула, что постоянное присутствие прайс-кепов противоречит европейскому законодательству.

"Эти меры должны быть обоснованы, они должны очень взвешенно и с очень необходимым обоснованием ограничивать конкуренцию, ограничивать рынок и они должны заканчиваться. У нас этого нет", - подчеркнула она.

Также, по словам юриста, Energy Community неоднократно обращало внимание Украины на невыполнение обязательств по демонтажу ценовых ограничений.

"Постоянно Energy Community... указывает на то, что хорошо, что эти прайс-кэпы немножечко пересматриваются и повышаются, но их не должно быть, это действительно нарушение наших обязательств и это искажение рынка", - отметила Савченко.