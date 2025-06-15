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Через прайс-кепи "Укренерго" змушене купувати електроенергію за найвищими цінами, - експерт

Україна, Неділя 15 червня 2025 15:26
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Через прайс-кепи "Укренерго" змушене купувати електроенергію за найвищими цінами, - експерт Фото: експерт каже, що прайс-кепи змушують "Укренерго" купувати електроенергію за найвищими цінами (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Цінові обмеження (прайс-кепи), що діють на українському ринку електроенергії з 2019 року, перешкоджають імпорту електроенергії у періоди пікового попиту/ І змушують "Укренерго" закуповувати електроенергію за максимальними цінами.

Про це заявив експерт з енергетики "Українського інституту майбутнього" Адріан Прокіп, пише РБК-Україна з посиланням на його коментар.

"Якщо ринкова ціна в тих країнах, з яких ми імпортуємо, стає вищою, ніж прайс-кеп, а таке вже бувало неодноразово, то об'єктивно неможливо імпортувати. Тому що жодна компанія не буде імпортувати за вищою ціною, щоб продавати за нижчою", - пояснив Прокіп.

За його словами, найгостріше обмеження прайс-кепів проявляється влітку у вечірні години, коли на фоні спеки та ремонту енергоблоків зростає попит на електроенергію.

"У нас частина блоків в ремонті, вони готуються до зими, зростає попит у вечірні години. Сонячної генерації не вистачає, зростає попит через роботу кондиціонерів - промислових і побутових", - зазначив експерт.

Крім того, цього року в Україні значно обмежена робота гідроелектростанцій через маловоддя.

"У нас зима була практично безсніжною, і це, безумовно, впливає на продуктивність українських електростанцій", - зауважив Прокіп.

У подібних умовах ринок змушений активніше залучати імпорт, однак саме прайс-кепи роблять це технічно неможливим. У таких ситуаціях, за словами Прокіпа, НЕК "Укренерго" змушений вдаватися до аварійної допомоги.

"Це, по суті, найдорожчий сегмент ринку електроенергії. І виходить так, що через ці прайс-кепи "Укренерго" витрачає більше коштів. Ця компанія боргує багатьом учасникам українського ринку на балансуючому ринку. І вона, замість того, щоб платити ці борги, закуповує от цю дорожчу електроенергію", - наголосив експерт.

Введення прайс-кепів в Україні

Прокіп нагадав, що прайс-кепи були введені ще у 2019 році як тимчасовий інструмент строком на 9 місяців, але діють досі.

"Відповідно до європейського регулювання в той ринок, який ми будуємо, ми зобов'язані позбутися цих прайс-кепів", - підкреслив він.

Нещодавно директорка Європейсько-українського енергетичного агентства Анастасія Верещинська заявила, що цінові обмеження стримують ринкову конкуренцію та гальмують розвиток нових технологій.

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