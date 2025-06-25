Прайс-кэпы давно потеряли смысл и должны быть отменены, - эксперт

Украина до сих пор не избавилась от временных ценовых ограничений в электроэнергетике, введенных еще в 2019 году. Они должны быть отменены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление партнера юридической компании "Альтело" и главы правового комитета Украинской ветроэнергетической ассоциации Ольги Савченко.

По ее словам, эти ограничения вводились как переходное решение до введения нового рынка электроэнергии.

"Я вспомню, что данное ограничение вводилось при переходе на новую модель рынка с 1 июля 2019 года... и это ограничение было временное для того, чтобы создать нормальные адекватные условия для этого переходного периода", - отметила она.

Как считает эксперт, впрочем, по прайс-кепам нельзя все списывать только на военное положение. Ведь ограничения действовали и в условиях мирного времени - почти три года до полномасштабного вторжения - и не пересматривались должным образом.

"Они уже как раз стали расти во время войны, когда стало очевидно, что рынок не выживет при той лимитации цены, которая была", - отметила Савченко.

Она подчеркнула, что постоянное присутствие прайс-кепов противоречит европейскому законодательству.

"Эти меры должны быть обоснованы, они должны очень взвешенно и с очень необходимым обоснованием ограничивать конкуренцию, ограничивать рынок и они должны заканчиваться. У нас этого нет", - подчеркнула она.

Также, по словам юриста, Energy Community неоднократно обращало внимание Украины на невыполнение обязательств по демонтажу ценовых ограничений.

"Постоянно Energy Community... указывает на то, что хорошо, что эти прайс-кэпы немножечко пересматриваются и повышаются, но их не должно быть, это действительно нарушение наших обязательств и это искажение рынка", - отметила Савченко.