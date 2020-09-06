Правящий в Германии блок не хочет отказываться от "Северного потока-2", - Bloomberg

Фото: строительство "Северного потока-2" (nord-stream2.com)

Коалиция канцлера Германии Ангелы Меркель не хочет отказываться от участия в "Северном потоке-2", несмотря на давление. Призывы не поддерживать проект появились после сообщений об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации трех источников в Бундестаге, правящий блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия не готовы поддержать это требование.

Сопротивление связано с поддержкой проекта со стороны немецкой промышленности, а также глубокими связями с РФ.

О потерях из-за отказа от проекта ранее предупреждал Восточный комитет германской экономики и объединение "Будущее. Природный газ".

Bloomberg пишет, что это сужает возможности Меркель подать "жесткий сигнал" президенту России Владимиру Путину.

Напомним, претендент в лидеры партии немецкого канцлера Фридрих Мерц предложил на два года заморозить строительство газопровода "Северный поток-2" из-за дела Навального.

Ранее Ангела Меркель просила не связывать продолжение строительства "Северного потока-2" и возможное отравление российского политика Алексея Навального.

В то же время в Бундестаге считают, что завершение строительства "Северного потока-2", будет поощрением для российского президента Владимира Путина.

Кроме того, остановить строительство газопровода "Северный поток-2" из-за отравления Навального призывал американский сенатор-республиканец Том Коттон.