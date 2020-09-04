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Претендент в преемники Меркель предложил заморозить "Северный поток-2"

Берлин, Пятница 04 сентября 2020 18:34
Претендент в преемники Меркель предложил заморозить "Северный поток-2"
Фото: Фридрих Мерц (facebook com MerzCDU)
Автор: Дмитрий Левицкий

Претендент в лидеры партии немецкого канцлера Фридрих Мерц предложил на два года заморозить строительство газопровода "Северный поток-2". Он связывает свое предложение с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild.

Мерц рассказал, что ранее он был сторонником завершения строительства российского газопровода, несмотря на некоторые опасения, но отравление Навального заставило его изменить свою позицию.

"После отравления Навального Европа должна немедленно отреагировать. Предлагаю немедленно заморозить строительство на два года, то есть мораторий. К сожалению, Путин понимает только этот язык", - подчеркнул немецкий политик.

Напомним, 2 сентября правительство Германии заявило о доказательствах отравления Навального. Немецкие военные нашли в организме Навального химическое вещество из группы "Новичок".

Отметим, немецкий канцлер Ангела Меркель настаивает на завершении строительства "Северного потока-2", несмотря на ситуацию с отравлением Навального.

В то же время в Бундестаге считают, что завершение строительства "Северного потока-2", будет поощрением для российского президента Владимира Путина.

Кроме того, остановить строительство газопровода "Северный поток-2" из-за отравления Навального призывал американский сенатор-республиканец Том Коттон.

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Новости Украины Политика ГерманияНавальныйотравлениеСеверный поток-2
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