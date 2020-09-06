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Правлячий у Німеччині блок не хоче відмовлятися від "Північного потоку-2", - Bloomberg

Берлін, Неділя 06 вересня 2020 01:14
Правлячий у Німеччині блок не хоче відмовлятися від "Північного потоку-2", - Bloomberg
Фото: будівництво "Північного потоку-2" (nord-stream2.com)
Автор: Артур Родивилов

Коаліція канцлера Німеччини Ангели Меркель не хоче відмовлятися від участі в "Північному потоці-2", попри тиск. Заклики не підтримувати проєкт з'явилися після повідомлень про отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За інформацією трьох джерел в Бундестазі, керівний блок Ангели Меркель ХДС/ХСС і Соціал-демократична партія не готові підтримати цю вимогу.

Опір пов'язано з підтримкою проєкт з боку німецької промисловості, а також глибокими зв'язками з РФ.

Про втрати через відмову від проєкту раніше попереджав Східний комітет німецької економіки та об'єднання "Майбутнє. Природний газ".

Bloomberg пише, що це звужує можливості Меркель подати "жорсткий сигнал" президенту Росії Володимиру Путіну.

Нагадаємо, претендент у лідери партії німецького канцлера Фрідріх Мерц запропонував на два роки заморозити будівництво газопроводу "Північний потік-2" через справу Навального.

Раніше Ангела Меркель просила не пов'язувати продовження будівництва "Північного потоку-2" і отруєння російського політика Олексія Навального.

Водночас в Бундестазі вважають, що завершення будівництва "Північного потоку-2", буде заохоченням для російського президента Володимира Путіна.

Крім того, зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2" через отруєння Навального закликав американський сенатор-республіканець Том Коттон.

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