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В правящей коалиции Германии призывают демонтировать "Северный поток-2"

Фото: в правящей коалиции Германии призывают демонтировать "Северный поток-2" (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Фракция "Свободной демократической партии Германии", которая входит в коалицию в Бундестаге, призывает демонтировать газопровод "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление фракции.

Свободные демократы выступают за скорейшее прекращение всех закупок сырья и энергии из России и Беларуси, насколько это позволяет экономическая состоятельность Германии.

"С самого начала "Северный поток" был геополитическим проектом Кремля, направленным на изоляцию Украины. Именно поэтому строительство газопровода "Северный поток-2", в частности, привело к значительному волнению и дипломатической изоляции Германии. Как свободные демократы мы требуем демонтажа "Северного потока - 2" и скорейшей разработки концепции юридической, технической и экологической защиты", - сказано в заявлении.

Во фракции отмечают необходимость согласования общеевропейской дорожной карты выхода из закупок энергии в России. В частности, свободные демократы хотят достичь этого путем быстрого расширения возобновляемых источников энергии и строительства LNG-терминалов (специальных портовых сооружений, предназначенных для сжижения и отправки сжиженного природного газа, его получению и регазификации).

Напомним, ранее в Германии исключили возможность ввода в строй трубопровода даже в случае сложной ситуации в предстоящие месяцы.

Кроме того, президент Польши Анджей Дуда также призвал к ликвидации "Северного потока-2".

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Анна ГерманСеверный поток-2