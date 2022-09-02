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У правлячій коаліції Німеччини закликають демонтувати "Північний потік-2"

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Німеччина, П'ятниця 02 вересня 2022 17:50
У правлячій коаліції Німеччини закликають демонтувати "Північний потік-2" Фото: у правлячій коаліції Німеччини закликають демонтувати "Північний потік-2" (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Фракція "Вільної демократичної партії Німеччини", що входить до коаліції в Бундестазі, закликає демонтувати газопровід "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву фракції.

Вільні демократи виступають за якнайшвидше припинення всіх закупівель сировини та енергії з Росії та Білорусі, наскільки це дозволяє економічна спроможність Німеччини.

"З самого початку "Північний потік" був геополітичним проектом Кремля, спрямованим на ізоляцію України. Саме тому будівництво газопроводу "Північний потік-2", зокрема, призвело до значного хвилювання та дипломатичної ізоляції Німеччини. Як вільні демократи ми вимагаємо демонтажу "Північного потоку-2" і якнайшвидшої розробки концепції юридичного, технічного та екологічного захисту", - сказано в заяві.

У фракції наголошують на необхідності узгодження загальноєвропейської дорожної карти виходу із закупівель енергії в Росії. Зокрема, вільні демократи хочуть досягти цього шляхом швидкого розширення відновлюваних джерел енергії та будівництва LNG-терміналів (спеціальних портових споруд, що призначені для скраплення та відправлення зрідженого природного газу, його отримання та регазифікації).

Нагадаємо, раніше у Німеччині виключили можливість введення в дію трубопроводу навіть у разі складної ситуації у майбутні місяці.

Окрім того, президент Польщі Анджей Дуда також закликав до ліквідації "Північного потоку-2".

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Анна Герман Північний потік-2
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