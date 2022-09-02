У правлячій коаліції Німеччини закликають демонтувати "Північний потік-2"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву фракції.

Вільні демократи виступають за якнайшвидше припинення всіх закупівель сировини та енергії з Росії та Білорусі, наскільки це дозволяє економічна спроможність Німеччини.

"З самого початку "Північний потік" був геополітичним проектом Кремля, спрямованим на ізоляцію України. Саме тому будівництво газопроводу "Північний потік-2", зокрема, призвело до значного хвилювання та дипломатичної ізоляції Німеччини. Як вільні демократи ми вимагаємо демонтажу "Північного потоку-2" і якнайшвидшої розробки концепції юридичного, технічного та екологічного захисту", - сказано в заяві.

У фракції наголошують на необхідності узгодження загальноєвропейської дорожної карти виходу із закупівель енергії в Росії. Зокрема, вільні демократи хочуть досягти цього шляхом швидкого розширення відновлюваних джерел енергії та будівництва LNG-терміналів (спеціальних портових споруд, що призначені для скраплення та відправлення зрідженого природного газу, його отримання та регазифікації).