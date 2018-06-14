Правящая партия Грузии согласовала кандидатуру на пост премьера страны

Партия предлагает на пост премьера исполняющего обязанности министра финансов Грузии Мамуку Бахтадзе

В Грузии политсовет правящей партии "Грузинская мечта" согласовал кандидатуру на пост премьер-министра страны. Партия предлагает на этот пост исполняющего обязанности министра финансов Мамуку Бахтадзе, передает NewsGeorgia.

Отмечается, что Бахтадзе выдвинули на пост премьера после состоявшихся в четверг консультаций среди руководителей правящей партии "Грузинская мечта".

В Конституции Грузии прописана процедура представления кандидатуры нового премьера. Так, правящая партия представляет своего кандидата президенту, тот в свою очередь направляет кандидатуру на утверждение в парламент.

Также новый премьер обязан представить грузинскому парламенту членов своего правительства, а парламент - объявить новому Кабинету.

Как отмечают грузинские СМИ, президент Грузии Георгий Маргвелашвили назвал маскарадом процесс назначения и ухода премьер-министров страны в отставку. Маргвелашвили уверен, что правительство должен возглавить миллиардер и лидер "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили.

Напомним, в среду, 13 июня, правительство Грузии ушло в отставку вслед за отставкой премьер-министра страны Георгия Квирикашвили.