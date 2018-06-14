Правляча партія Грузії погодила кандидатуру на пост прем'єра країни

Партія пропонує на посаду прем'єра виконуючого обов'язки міністра фінансів Грузії Мамуку Бахтадзе

У Грузії політрада правлячої партії "Грузинська мрія" погодив кандидатуру на пост прем'єр-міністра країни. Партія пропонує на цю посаду виконуючого обов'язки міністра фінансів Мамуку Бахтадзе, передає NewsGeorgia.

Наголошується, що Бахтадзе висунули на посаду прем'єра після що відбулися в четвер консультацій серед керівників правлячої партії "Грузинська мрія".

У Конституції Грузії прописана процедура подання кандидатури нового прем'єра. Так, правляча партія представляє свого кандидата президенту, той в свою чергу направляє кандидатуру на затвердження в парламент.

Також новий прем'єр зобов'язаний подати грузинського парламенту членів свого уряду, а парламент - оголосити нового Кабінету.

Як відзначають грузинські ЗМІ, президент Грузії Георгій Маргвелашвілі назвав маскарадом процес призначення і відставки прем'єр-міністрів країни у відставку. Маргвелашвілі впевнений, що уряд повинен очолити мільярдер і лідер "Грузинської мрії" Бідзіна Іванішвілі.

Нагадаємо, в середу, 13 червня, уряд Грузії пішов у відставку слідом за відставкою прем'єр-міністра країни Георгія Квірікашвілі.