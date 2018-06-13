В Грузии правительство ушло в отставку вслед за премьером

Согласно конституции Грузии, прекращения полномочий премьер-министра означает автоматическое прекращение полномочий всех членов правительства

Правительство Грузии ушло в отставку вслед за отставкой премьер-министра страны Георгия Квирикашвили. Об этом сообщает "Грузия Online".

В частности, отмечается, что согласно конституции Грузии, прекращения полномочий премьерьер-министра означает автоматическое прекращение полномочий всех членов правительства.

"Отставка Квирикашвили означает, что состав правительства также автоматически уходит в отставку. После этого парламентское большинство в семидневный срок должно представить президенту новый состав правительства, после чего президент Георгий Маргвелашвили также через семь дней должен представить парламенту состав правительства", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в среду, 13 июня, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил об отставке.

Об отставке Квирикашвили сообщил на экстренном брифинге в Тбилиси. По словам политика, накануне он провел консультации с руководством партии "Грузинская мечта" и пришел к выводу, что у них разные точки зрения на ситуацию в стране.

Отметим, в конце мая в Грузии проходили массовые акции протеста в связи с делом об убийстве двух подростков, во время расследования которого не был найден один из убийц. Их участники требовали в том числе и отставки Квирикашвили, однако прем'ер не собирался выполнять требования митингующих.