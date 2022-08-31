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По праву принадлежит Украине. G7 призвала РФ немедленно покинуть ЗАЭС

Фото: Запорожская АЭС ( facebook com rostinfocom)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные должны покинуть территорию ЗАЭС немедленно и без дополнительных условий, вокруг станции должна появиться 10-километровая демилитаризованная зона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление группы по нераспространению ядерного оружия стран G7, которое обнародовал Госдепартамент США.

"Эти действия значительно повышают риск ядерной аварии или инцидента и подвергают опасности население Украины, соседних государств и международное сообщество… Запорожская АЭС и производимая ею электроэнергия по праву принадлежат Украине", - говорится в письме.

В заявлении, под которым подписались группа директоров по нераспространению ядерного оружия стран G7 - Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также главный дипломат Евросоюза, осудили действия России на ядерных объектах Украины и ядерный шантаж, которому подвергается Украина и весь мир. Лидеры стран поддержали общую позицию глав МИД членов G7 по обеспечению ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции.

В заявлении отмечается, что любые попытки РФ отключить станцию ​​от украинской энергосистемы - неприемлемы. Сама Запорожская АЭС не должна использоваться для военных действий или для хранения военных материалов.

Участники G7 пришли к выводу, что "РФ должна немедленно вывести свои войска за пределы международно признанных границ Украины и уважать территорию и суверенитет Украины".

Впрочем, россияне продолжают совершать провокации по всем направлениям, по которым миссия должна прибыть на станцию.

Позиция Украины

  • все представители РФ, гражданские и военные, должны немедленно и без всяких условий покинуть территорию электростанции. Город Энергодар и непосредственно ЗАЭС должны быть выведены из-под влияния российских оккупационных администраций. После этого в городе и на ядерном объекте будет срочно возобновлена ​​работа законных украинских администраций, главной задачей которых станет организация коридора безопасности для доставки необходимого оборудования и специалистов на территорию станции. В частности, водным путем посредством паромной переправы;
  • контроль над ЗАЭС должен быть немедленно возвращен украинскому "Энергоатому" и миссии МАГАТЭ. Одновременно вокруг станции необходимо создать не менее 10-километровую демилитаризованную зону.

Как сообщалось, миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в Киев накануне запланированного визита на оккупированную Россией Запорожскую АЭС.

Позже стало известно, что российские войска обстреливают коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна доехать на Запорожскую АЭС.

Напомним, миссия МАГАТЭ едет в оккупированный Энергодар на фоне обострения ситуации вокруг Запорожской АЭС. Команда международных инспекторов приступит к работе на атомной станции уже на этой неделе и пробудет до 3 сентября.

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Запорожская АЭС