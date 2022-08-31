По праву принадлежит Украине. G7 призвала РФ немедленно покинуть ЗАЭС

Российские военные должны покинуть территорию ЗАЭС немедленно и без дополнительных условий, вокруг станции должна появиться 10-километровая демилитаризованная зона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление группы по нераспространению ядерного оружия стран G7, которое обнародовал Госдепартамент США .

"Эти действия значительно повышают риск ядерной аварии или инцидента и подвергают опасности население Украины, соседних государств и международное сообщество… Запорожская АЭС и производимая ею электроэнергия по праву принадлежат Украине", - говорится в письме.

В заявлении, под которым подписались группа директоров по нераспространению ядерного оружия стран G7 - Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также главный дипломат Евросоюза, осудили действия России на ядерных объектах Украины и ядерный шантаж, которому подвергается Украина и весь мир. Лидеры стран поддержали общую позицию глав МИД членов G7 по обеспечению ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции.

В заявлении отмечается, что любые попытки РФ отключить станцию ​​от украинской энергосистемы - неприемлемы. Сама Запорожская АЭС не должна использоваться для военных действий или для хранения военных материалов.

Участники G7 пришли к выводу, что "РФ должна немедленно вывести свои войска за пределы международно признанных границ Украины и уважать территорию и суверенитет Украины".

Впрочем, россияне продолжают совершать провокации по всем направлениям, по которым миссия должна прибыть на станцию.

Позиция Украины