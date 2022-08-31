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По праву належить Україні. G7 закликала РФ негайно залишити ЗАЕС

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Запоріжжя, Середа 31 серпня 2022 13:32
По праву належить Україні. G7 закликала РФ негайно залишити ЗАЕС Фото: Запорізька АЕС ( facebook com rostinfocom)
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові мають залишити територію ЗАЕС негайно і без додаткових умов, навколо станції повинна з’явитися 10-кілометрова демілітаризована зона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву групи з нерозповсюдження ядерної зброї країн G7, що оприлюднив Держдепартамент США.

"Ці дії значно підвищують ризик ядерної аварії або інциденту і наражають на небезпеку населення України, сусідніх держав і міжнародну спільноту… Запорізька АЕС і електроенергія, що виробляється нею, по праву належать Україні", - йдеться в листі

В заяві, під якою підписалися група директорів з нерозповсюдження ядерної зброї країн G7 - Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії та США, а також головний дипломат Євросоюзу, засудили дії Росії на ядерних об'єктах України та ядерний шантаж, якому піддається Україна та весь світ. Лідери країн підтримали спільну позицію очільників МЗС членів G7 щодо забезпечення ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції.

В заяві зазначається, що будь-які спроби РФ відключити станцію від української енергосистеми - неприйнятні. Сама Запорізька АЕС не має використовуватися для воєнних дій чи зберігання військових матеріалів.

Учасники G7 прийшли до висновку, що "РФ має негайно вивести свої війська за межі міжнародно визнаних кордонів України та поважати територію і суверенітет України".

Втім, росіяни продовжують чинити провокації на всіх напрямках, з яких місія має прибути на станцію.

Позиція України

  • всі представники РФ, цивільні та військові, мають негайно та без жодних умов залишити територію електростанції. Місто Енергодар та безпосередньо ЗАЕС повинні бути виведені з-під впливу російських окупаційних адміністрацій. Після цього в місті та на ядерному об’єкту буде терміново відновлено роботу законних українських адміністрацій, головним завданням яких стане організація коридору безпеки для доправлення необхідного обладнання та спеціалістів на територію станції. Зокрема, водним шляхом за допомогою поромної переправи;
  • контроль над ЗАЕС має бути негайно повернутий українському "Енергоатому" та місії МАГАТЕ. Одночасно навколо станції необхідно створити щонайменше 10-кілометрову демілітаризовану зону.

Як повідомлялось, місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула до Києва напередодні запланованого візиту на окуповану Росією Запорізьку АЕС.

Пізніше стало відомо, що російські війська обстрілюють коридори, якими місія МАГАТЕ має доїхати на Запорізьку АЕС.

Нагадаємо, місія МАГАТЕ їде до окупованого Енергодару на тлі загострення ситуації навколо Запорізької АЕС. Команда міжнародних інспекторів розпочне роботу на атомній станції вже цього тижня та пробуде до 3 вересня.

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