ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Правозащитники заявили о 225 задержанных участниках протеста

Автор: РБК-Украина

В ходе акций протеста в Беларуси в воскресенье было задержано 225 человек. Большинство задержаний произошло в Минске.

Об этом сообщает белорусский правозащитный центр "Весна".

Также задерживали протестующих в Бобруйске, Гродно, Солигорске, Бресте, Могилеве, Гомеле, Витебске и Лиде.

Некоторых задержанных во время акций протеста уже отпустили. Также есть информация о задержании гражданина России.

Самые читаемые новости

Напомним, 4 октября в Беларуси снова возобновились протесты против режима Александра Лукашенко. В городах страны прошли марши с требованием освобождения всех политических заключенных. Акции протеста разгонялись силовиками, а их участников задерживали.

Как писало РБК-Украина, в Минске против демонстрантов применили водомет.

В Витебске милиционеры разгоняли митингующих с помощью слезоточивого газа.

Кроме того, в Беларуси задержали как минимум 10 журналистов.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Беларусьпротест