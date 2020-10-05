Правозащитники заявили о 225 задержанных участниках протеста

В ходе акций протеста в Беларуси в воскресенье было задержано 225 человек. Большинство задержаний произошло в Минске.
Об этом сообщает белорусский правозащитный центр "Весна".
Также задерживали протестующих в Бобруйске, Гродно, Солигорске, Бресте, Могилеве, Гомеле, Витебске и Лиде.
Некоторых задержанных во время акций протеста уже отпустили. Также есть информация о задержании гражданина России.
Напомним, 4 октября в Беларуси снова возобновились протесты против режима Александра Лукашенко. В городах страны прошли марши с требованием освобождения всех политических заключенных. Акции протеста разгонялись силовиками, а их участников задерживали.
Как писало РБК-Украина, в Минске против демонстрантов применили водомет.
В Витебске милиционеры разгоняли митингующих с помощью слезоточивого газа.
Кроме того, в Беларуси задержали как минимум 10 журналистов.