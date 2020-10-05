Правозахисники заявили про 225 затриманих учасників протестів у Білорусі

Під час акцій протесту в Білорусі в неділю було затримано 225 осіб. Більшість затримань сталася в Мінську.

Про це повідомляє білоруський правозахисний центр "Весна".

Також затримували протестуючих в Бобруйську, Гродно, Солігорськ, Бресті, Могильові, Гомелі, Вітебську та Ліді.

Деяких затриманих під час акцій протесту вже відпустили. Також є інформація про затримання громадянина Росії.

Нагадаємо, 4 жовтня в Білорусі знову відновилися протести проти режиму Олександра Лукашенка. У містах країни пройшли марші з вимогою звільнення всіх політичних в'язнів. Акції протесту розганялися силовиками, а учасників затримували.

Як писало РБК-Україна, у Мінську проти демонстрантів застосували водомет.

У Вітебську міліціонери розганяли мітингувальників за допомогою сльозогінного газу.

Крім того, в Білорусі затримали як мінімум 10 журналістів.