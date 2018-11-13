Правозащитники выступают против законопроекта о санкциях в отношении СМИ

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Правозащитники заявили об очередной попытке введения цензуры в Украине под прикрытием борьбы с пропагандой РФ

Коалиция "За свободный Интернет" и общественные организации выступают против принятия законопроекта №9275 о внесении изменений в некоторые законы Украины о защите информационного пространства, предусматривающего предоставление Верховной раде исключительное право выносить на рассмотрение СНБО предложения по применению санкций к СМИ. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на соответствующее заявление коалиции и общественных организаций.

Положення законопроекту

Так, документ предлагает предоставить ВР исключительное право выносить на рассмотрение СНБО предложения по применению санкций к СМИ, вещателей, телерадиоорганизаций и других субъектов информационной деятельности в области телевидения и радиовещания, их учредителей, выгодоприобретателей, которые являются резидентами Украины.

"Коалиция "За свободный Интернет" осуждает очередную попытку введения цензуры в Украине под прикрытием борьбы с российской пропагандой", - говорится в сообщении.

В частности, коалиция считает, что предложенные проектом положения не могут считаться эффективным средством противодействия существующим угрозам, и, по мнению организации, создают очередную возможность власти произвольно и незаконно вмешиваться в свободу слова и деятельность СМИ (в том числе, интернет-изданий), которая является особенно угрожающей в условиях приближения выборов.

"Предоставление Верховной раде исключительного права определять, в отношении которых СМИ могут применяться санкции, не только продолжит практику незаконного блокирования и прекращения деятельности СМИ, но и создаст реальные угрозы политической цензуры и давления на СМИ во время избирательного процесса. Указанный законопроект не содержит процедуры и четких критериев оценки, какие медиа могут подлежать санкциям", - говорится в заявлении.

Правозащитники подчеркивают, что предлагаемое определение "информационной поддержки" терроризма в документе допускает произвольное толкование, при котором любое упоминание незаконных формирований в СМИ может считаться их популяризацией и приравниваться к террористической деятельности. Таким образом, подчеркивают в коалиции, нардепы получат практически неограниченное право вмешиваться в деятельность СМИ, основываясь лишь на собственной политической воли.

"Коалиция также отмечает, что украинское законодательство уже предусматривает законные механизмы реагирования на призывы к насильственному изменению конституционного строя Украины, пропаганды войны, дискриминации или иного незаконного контента в украинских средствах массовой информации, определены, в частности, Уголовным кодексом Украины и законом "О телевидении и радиовещании", - отмечают активисты.

Предложения правозащитников

В заявлении также указано, что для ограничения незаконного контента в интернете должны быть разработаны судебные механизмы, отвечающие международным стандартам защиты прав человека. В частности, в соответствии с Рекомендациями Совета Европы по интернет-свободе, ограничения должны основываться на решении суда или другого независимого административного органа с последующим его утверждением в судебном порядке. При этом, решение должно быть конкретным, направленным на достижение четкой цели и основываться на оценке эффективности ограничений и рисков чрезмерного блокировки.

"Коалиция "За свободный Интернет" призывает инициаторов проекта отозвать проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о защите информационного пространства" №9275; народных депутатов - не поддерживать проект закона №9275", - подытожили правозащитники.

Напомним, в начале ноября в Верховную раду был внесен законопроект о защите информационного пространства №9275.

Как писало РБК-Украина ранее, в сентябре комитет Верховной рады по вопросам информатизации и связи рекомендовал отправить законопроект о блокировке сайтов на доработку. В комитете подчеркнули, что многие нормы в законопроекте о блокировке сайтов не являются демократическими.

Агентство также писало, что в Совете Европы заявили об угрозе свободе слова со стороны украинского государства через законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о противодействии угрозам нацбезопасности в информационной сфере", который предлагал установить возможность досудебной блокировки сайтов.