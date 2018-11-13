Правозахисники виступають проти законопроекту про санкції щодо ЗМІ

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Правозахисники заявили про чергову спробу введення цензури в Україні під прикриттям боротьби з пропагандою РФ

Коаліція "За вільний Інтернет" та громадські організації виступають проти прийняття законопроекту №9275 про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного простору, який передбачає надати Верховній раді виключне право виносити на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування санкцій до ЗМІ. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на відповідну заяву коаліції та громадських організацій.

Положення законопроекту

Так, документ пропонує надати ВР виключне право виносити на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування санкцій до ЗМІ, мовників, телерадіоорганізацій та інших суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, їх засновників, вигодоодержувачів, які є резидентами України.

"Коаліція "За вільний Інтернет" засуджує чергову спробу введення цензури в Україні під прикриттям боротьби з російською пропагандою", - сказано у повідомленні.

Зокрема, коаліція вважає, що запропоновані проектом положення не можуть вважатися ефективним засобом протидії існуючим загрозам, і, на переконання організації, створюють чергову можливість влади свавільно і незаконно втручатись у свободу вираження поглядів та діяльність ЗМІ (у тому числі, інтернет-видань), що є особливо загрозливою в умовах наближення виборів.

"Надання Верховній раді виключного права визначати, щодо яких ЗМІ можуть застосовуватись санкції, не лише продовжить практику незаконного блокування та припинення діяльності медіа, але й створить реальні загрози політичної цензури та тиску на ЗМІ під час виборчого процесу. Зазначений законопроект не містить процедури та чітких критеріїв оцінки, які медіа можуть підлягати санкціям", - сказано у заяві.

Правозахисники підкреслюють, що пропоноване визначення "інформаційної підтримки" тероризму у документі допускає свавільне тлумачення, за якого будь-яка згадка незаконних формувань у ЗМІ може вважатися їх популяризацією та прирівнюватись до терористичної діяльності. Таким чином, підкреслюють у коаліції, нардепи отримають практично необмежене право втручатися у діяльність ЗМІ, ґрунтуючись лише на власній політичній волі.

"Коаліція також зауважує, що українське законодавство вже передбачає законні механізми реагування на заклики до насильницької зміни конституційного ладу України, пропаганди війни, дискримінації чи іншого незаконного контенту в українських засобах масової інформації, визначені, зокрема, Кримінальним кодексом України та законом "Про телебачення і радіомовлення", - зазначають активісти.

Пропозиції правозахисників

У заяві також вказано, що для обмеження незаконного контенту в інтернеті мають бути розроблені судові механізми, які відповідатимуть міжнародним стандартам захисту прав людини. Зокрема, відповідно до Рекомендацій Ради Європи щодо інтернет-свободи, обмеження мають ґрунтуватися на рішенні суду або іншого незалежного адміністративного органу із подальшим його затвердженням у судовому порядку. При цьому, рішення має бути конкретним, спрямованим на досягнення чіткої мети та ґрунтуватися на оцінці ефективності обмежень і ризиків надмірного блокування.

"Коаліція "За вільний Інтернет" закликає ініціаторів проекту відкликати проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного простору" № 9275; народних депутатів - не підтримувати проект закону №9275", - підсумували правозахисники.

Нагадаємо, на початку листопада до Верховної ради був внесений законопроект про захист інформаційного простору №9275.

Як писало РБК-Україна раніше, у вересні комітет Верховної ради з питань інформатизації та зв'язку рекомендував відправити законопроект про блокування сайтів на доопрацювання. У комітеті підкреслили, що багато норм в законопроекті про блокування сайтів не є демократичними.

Агентство також писало, що в Раді Європи заявили про загрозу свободі слова з боку української держави через законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам нацбезпеці в інформаційній сфері", який пропонував встановити можливість досудового блокування сайтів.