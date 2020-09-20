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Правозащитники сообщают о десятках задержанных в Беларуси

Минск, Воскресенье 20 сентября 2020 18:36
Правозащитники сообщают о десятках задержанных в Беларуси
Фото: задержание в Гродно (tut.by)
Автор: Дмитрий Левицкий

Во время акций протеста в Беларуси сегодня задержали уже несколько десятков человек. Задержания происходят в Минске и других городах страны.

Об этом сообщает белорусский правозащитный центр "Весна".

По данным правозащитников, всего во время акции протеста в Минске силовики задержали по меньшей мере 30 человек.

В Гомеле сегодня задержали 18 протестующих, в Гродно - 8, в Могилеве - 8, в Волковыске и Бресте - по 2.

Всего во время протестов в городах беларуси уже задержали 67 человек. Правозащитники постоянно обновляют и уточняют списки задержанных.

Напомним, сегодня в Беларуси вновь проходят акции протеста. Уже 43-й день подряд белорусы выражают протест действующему президенту Александру Лукашенко и требуют проведения новых прозрачных и честных президентских выборов.

В Минске сегодня задерживали участников марша вблизи станции метро "Немига".

В Бресте силовики перед задержаниями применили против митингующих газ.

Позже в Бресте милиция стреляла из карабина, чтобы отогнать протестующих.

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