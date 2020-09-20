ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Правозахисники повідомляють про десятки затриманих у Білорусі

Мінськ, Неділя 20 вересня 2020 18:36
Правозахисники повідомляють про десятки затриманих у Білорусі
Фото: затримання у Гродно (tut.by)
Автор: Дмитро Левицький

Під час акцій протесту в Білорусі сьогодні затримали вже декілька десятків людей. Затримання відбуваються у Мінську та інших містах країни.

Про це повідомляє білоруський правозахисний центр "Весна".

За даними правозахисників, лише під час акції протесту в Мінську силовики затримали щонайменше 30 осіб.

У Гомелі сьогодні затримали 18 протестувальників, у Гродно - 8, у Могилеві - 8, у Волковиську та Бресті - по 2.

Загалом під час протестів у містах білорусі вже затримали 67 людей. Правозахисники постійно оновлюють та уточнюють списки затриманих.

Нагадаємо, сьогодні у Білорусі знову проходять акції протесту. Вже 43-й день поспіль білоруси висловлюють протест чинному президенту Олександру Лукашенка та вимагають проведення нових прозорих та чесних президентських виборів.

У Мінську сьогодні затримували учасників маршу поблизу станції метро "Нєміга".

У Бресті силовики перед затриманнями застосували проти мітингувальників газ.

Пізніше у Бресті міліція стріляла з карабіну, щоб відігнати протестувальників.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство БілорусьпротестЗадержание
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся