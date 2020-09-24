Правозащитники сообщают о 135 задержанных на протестах в Беларуси

В ходе протестов в Беларуси после инаугурации Александра Лукашенко 23 сентября задержали минимум 135 человек. Такие данные собрали правозащитники.

Об этом пишет Onliner.by.

Отмечается, что списках незарегистрированного правозащитного центра "Вясна" уже 135 фамилий.

"Помимо Минска людей сегодня задерживают в Бресте, Могилеве, Гомеле, Гродно, Столине и других городах", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 сентября в Беларуси вспыхнули акции протеста из-за тайной инаугурации Александра Лукашенко.

Возле торгового центра "Галерея" в Минске силовики применили газ против митингующих.

Также силовики начали жестко разгонять и задерживать участников протеста возле станции метро "Немига".