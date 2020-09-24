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Правозащитники сообщают о 135 задержанных на протестах в Беларуси

Автор: Инна Собора

В ходе протестов в Беларуси после инаугурации Александра Лукашенко 23 сентября задержали минимум 135 человек. Такие данные собрали правозащитники.

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Об этом пишет Onliner.by.

Отмечается, что списках незарегистрированного правозащитного центра "Вясна" уже 135 фамилий.

"Помимо Минска людей сегодня задерживают в Бресте, Могилеве, Гомеле, Гродно, Столине и других городах", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 сентября в Беларуси вспыхнули акции протеста из-за тайной инаугурации Александра Лукашенко.

Возле торгового центра "Галерея" в Минске силовики применили газ против митингующих.

Также силовики начали жестко разгонять и задерживать участников протеста возле станции метро "Немига".

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