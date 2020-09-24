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Правозахисники повідомляють про 135 затриманих на протестах в Білорусі

Автор: Инна Собора

В ході протестів в Білорусі після інавгурації Олександра Лукашенка 23 вересня затримали мінімум 135 осіб. Такі дані зібрали правозахисники.

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Про це пише Onliner.by.

Відзначається, що списках незареєстрованого правозахисного центру "Вясна" вже 135 прізвищ.

"Крім Мінська людей сьогодні затримують в Бресті, Могильові, Гомелі, Гродно, Столині і інших містах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 вересня в Білорусі спалахнули акції протесту через таємну інавгурацію Олександра Лукашенка.

Біля торгового центру "Галерея" в Мінську силовики застосували газ проти мітингувальників.

Також силовики почали жорстко розганяти і затримувати учасників протесту біля станції метро "Немига".

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