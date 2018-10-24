Правозащитники обвинили палестинцев и ХАМАС в пытках

Фото: Human Rights Watch (gettyimage)

Эксперты задокументировали свыше двух десятков случаев задержания людей без видимых причин

Руководство Палестинской автономии на Западном берегу реки Иордан, а также радикальное исламистское движение ХАМАС в секторе Газа пытают критиков и оппозиционеров. С таким заявлением выступила правозащитная организация Human Rights Watch (HRW), передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, эксперты задокументировали свыше двух десятков случаев задержания без видимых причин людей, которые принадлежали к "неправильным политическим или студенческим группировкам".

Отмечается, задержанных нередко помещали под стражу или на длительное время "подвергали болезненному стрессу".

По словам правозащитников, аналогичные методы силы безопасности Израиля используют в отношении палестинцев.

Высокопоставленные должностные лица в автономии смотрят сквозь пальцы на подобную практику и пытки, которые применяются в течение многих лет. По мнению правозащитников, это позволяет говорить о сформированном механизме репрессий.

Палестинцы отвергли выдвинутые обвинения.

"Задержания происходят в строгом соответствии с законом", - заверил представитель сил безопасности автономии на Западном берегу реки Иордан.

В свою очередь, представитель исламистского движения ХАМАС заявил, что у него "отсутствует политика пыток".

Напомним, в результате столкновений с израильскими солдатами на границе из сектором Газа погибли семь палестинцев.

Кроме того, в ходе столкновений на границе сектора Газа один человек погиб, еще 54 человека получили ранения. Во всех 54 пострадавших констатировали огнестрельные ранения.