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Правозахисники звинуватили палестинців і ХАМАС у тортурах

Новини » Суспільство    24.10.2018 - 08:44
Фото: Human Rights Watch (gettyimage)
Фото: Human Rights Watch (gettyimage)

Експерти задокументували понад двох десятків випадків затримання людей без видимих причин

Керівництво Палестинської автономії на Західному березі річки Йордан, а також радикальний ісламістський рух ХАМАС у секторі Газа катують критиків і опозиціонерів. З такою заявою виступила правозахисна організація Human Rights Watch (HRW), передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, експерти задокументували понад два десятки випадків затримання без видимих причин людей, які належали до "неправильних політичних або студентських угруповань".

Наголошується, затриманих нерідко поміщали під варту або на тривалий час "піддавали хворобливому стресу".

За словами правозахисників, аналогічні методи сили безпеки Ізраїлю використовують щодо палестинців.

Високопоставлені посадові особи в автономії дивляться крізь пальці на подібну практику і тортури, які застосовуються протягом багатьох років. На думку правозахисників, це дозволяє говорити про сформований механізм репресій.

Палестинці відкинули висунуті звинувачення.

"Затримання відбуваються в суворій відповідності з законом", - заявив представник сил безпеки автономії на Західному березі річки Йордан.

У свою чергу, представник ісламістського руху ХАМАС заявив, що у нього "немає політики тортур".

Нагадаємо, в результаті зіткнень з ізраїльськими солдатами на кордоні з сектором Газа загинули семеро палестинців.

Окрім того, в ході зіткнень на кордоні сектора Газа одна людина загинула, ще 54 людини отримали поранення. У всіх 54 постраждалих констатували вогнепальні поранення.

 

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