Правозащитники Беларуси сообщили о задержании более 240 протестующих

В Беларуси силовики задержали 242 человека на акциях протеста, которые прошли в стране накануне против режима Александра Лукашенко. Больше всего задержаний зафиксировали в Минске.

Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".

По данным правозащитников, задержания митингующих проводились в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Дзержинске, Новогрудке, Новополоцке, Светлогорске, Сморгони и Фаниполе. Отмечается, что среди общего количества задержанных есть несовершеннолетние и журналисты.

Напомним, вчера в Минске силовики разгоняли акции протеста против режима Александра Лукашенко с помощью спецсредств.

Также РБК-Украина писало, что на фоне протестов в Минске снова наблюдались проблемы с доступом к мобильному интернету. Операторы говорят, что выполняли приказ власти.

Кроме того, в субботу в городах Беларуси зафиксировали 13 акций протеста. Силовики тогда задержали на демонстрациях 58 человек.