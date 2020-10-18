В Минске снова отключили интернет по требованию властей

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В воскресенье, 18 октября, в столице Беларуси Минске мобильные операторы отключили интернет по требованию властей. В городе сегодня проходят акции протеста, которые длятся уже 71 день.

Об этом сообщает издание Tut.by со ссылкой на сообщения мобильных операторов.

Затруднения начались около 13:50. Связь LTE не работает, через 3G загрузка данных также не происходит. Из-за этого интернет-страницы могут открываться с запозданием либо не открываться вовсе.

В официальном Twitter-аккаунте оператора МТС сказано:

"Уважаемые абоненты! Сегодня в Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению нац. безопасности, был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов. Сожалеем о сложившейся ситуации".

Пресс-служба оператора А1 сообщила:

"Уважаемые абоненты! В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 18 октября на территории Минска снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Надеемся на скорое восстановление обслуживания".

Сообщение белорусского оператора life:):

"К сожалению, 18 октября у наших абонентов в Минске был ограничен доступ к мобильному интернету. Причиной тому стали меры, принятые уполномоченными государственными органами. Мы сожалеем о произошедшем. О восстановлении корректного доступа к сервису сообщим дополнительно".

Отметим, с начала массовых протестов в Беларуси (9 августа) операторы регулярно ограничивают скорость интернета по требованию властей.

Также РБК-Украина писало, что в Минск стягивают военную технику для разгона протестующих. В городе сегодня запланированы акции протеста, которые продолжаются уже 71 день.

Напомним, ранее сообщалось, что в городах Беларуси вчера зафиксировали 13 акций протеста. Силовики задержали на демонстрациях 58 человек.